Zdravko Čolić otkrio tajnu iz kreveta: Kažu da je to karakteristično za žene

– Malo ružno, malo više lijepo i to obavezno u boji. Neko kaže da je to karakteristično za žene, ali mogu svima da kažem da oni koji ne mogu da sanjaju u boji da su izgubili mnogo u životu. (Trećinu života čovjek provede u snu, je l’ da?) Inače, kad spavam vrlo sam nemiran, ali je interesantno da bez obzira na to što se u snu prevrćem, dovoljna mi je samo polovina kreveta.

Na pitanje kako utone u san, Zdravko je dao zanimljiv odgovor.

- Pa, najčešće kad legnem potrbuške. Obožavam taj položaj, eventualno neki put sa strane, ali to onda mora da bude bez jastuka. Joj, ja sam ti velika spavalica. Moram da “odradim” svojih 8 sati pa to ti je. Kad sam na turneji onda je to bogami i 10 sati. Nije lako kretati se, skakati, a o pjevanju da i ne govorim ako nisi ispavan. Šta sanjam u posljednje vrijeme? Eh! Ljubavne snove. Ne znam da li je to uticaj proljeća, sunca, topline… Obavezno se dešavaju u prirodi, a ja sam ti tu onda ko neki Adam. Eva ili Eve dolaze po porudžbini.

Čolić je na kraju s čitaocima podijelio svoj recept koji mu pomaže da brzo zaspi.

- Da! Ja imam recept za san. Prvo intenzivno (ne dugo, ali intenzivno) razmišljam o nečemu, zatim lagano pod hladan tuš, pa onda u krevet. Naravno potrbuške. Iste te noći sto postotno sanjam ono što sam poželio. Probajte!