"Dubioza kolektiv": Nismo našli bušotinu nafte u bašti, ni Sejdić, ni Finci nisu konstitutivni...

„Wild Wild East“ originalno je objavljen 2011. za američku diskografsku kuću "Koolarrow Records" iza koje stoji Bill Gould iz Faith No Morea, i bio je prvo "Dubiozino" internacionalno izdanje.

Autentičan, satiričan i političan

Autentičan, satiričan i političan WWE iznenadio je strane medije koji su se prvi put susreli s "Dubiozinim" miksom žanrova i atomskom energijom. Svemu je pomogao i jedan od najvećih hitova njihove karijere – fantastična „U.S.A.“ koja je samo na Spotifyju preslušana više od šest miliona puta, a korištena je i u najavi posljednje sezone serijala „What We Do In The Shadows“, kao i „Eurosong“, javna skrivena želja benda predstavlja BiH na ovom prestižnom natjecanju. „Davne 2011. godine napisali smo pjesmu 'Eurosong' na albumu WWE. Od tada traje naš nedosanjani san o nastupu na Eurosongu. Kako sad stvari stoje, prije će "Dubioza kolektiv" nastupiti na Eurosongu, nego BiH reprezentacija na Euru 2024.“