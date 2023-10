Božo Vrećo dva mjeseca ranije rasprodao BKC: Kad bira muzičare, ne pita koliko košta

Dva mjeseca prije zakazanog koncerta u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu planule su karte za koncert Bože Vreće. Ulaznice su koštale 40 KM, ali publika je još početkom ovog mjeseca razgrabila sve do jedne.

Dobitna kombinacija

Dakle, 2. decembra dvorana će „pucati po svim šavovima“, kao što je to bio slučaj prošle godine, kada su ulaznice za koncert u BKC-u rasprodate bukvalno za sedam sati.

Producent oba koncerta Tomislav Kašljević ističe za „Dnevni avaz“ da je ugodno iznenađen ovim dešavanjima.

- Kažem da sam iznenađen, a u isto vrijeme i nisam. Dugo sarađujem s Božom Vrećom i mogu reći da je to profesionalac koji se rijetko viđa u ovom poslu i na ovim prostorima. On poštuje svoju publiku, na sceni daje maksimum od sebe i nikad ne folira. Bira najbolje muzičare i ne pita koliko košta. I sve to je dobitna kombinacija – govori nam Kašljević.

Zahtjevna organizacija

Ovo jeste zahtjevno za organizaciju, jer muzičari dolaze iz četiri-pet zemalja, ali publika, dodajem, prepoznaje kvalitet i trud.

- Njegove probe traju po sva sata. Božo bukvalno vodi računa o svakom detalju – dodaje Kašljević.