Za dva dana izlazi knjiga koja će postati svjetski hit: Evo detalja

Dvije godine nakon što se riješila očevog skrbništva, Britni Spirs (Britney Spears) izdaje memoare u kojima se prisjeća vremena kad je bila superzvijezda, koja je postala žrtva svog uspjeha. Knjiga izlazi ove sedmice i sasvim sigurno će postati bestseller.

Izdavači su većinu sadržaja "Žena u meni" držali pod strogom kontrolom, što nije iznenađujuće budući da su Simon & Schuster navodno platili više od 15 miliona dolara za prava. Nije to bio veliki finansijski rizik za izdavače - knjiga je već na vrhu ljestvice pretprodaje na američkom Amazonu.

Izlazi u utorak u 20 zemalja i na 10 jezika, a mogla bi postati veći hit od memoara "Rezerva", koje je početkom ove godine izdao britanski princ Hari (Harry).

- Ponovno proživljavanje svega bilo je u najmanju ruku uzbudljivo, srceparajuće i emotivno - rekla je Spirs za People.

Progovorila o očevom zlostavljanju

Kako je proteklih dana otkrio The Sun, 41-godišnja pop ikona koristi prve stranice knjige "The Woman In Me" da razotkrije Džejmija Spirsa (Jamieja Spearsa) optužujući ga da je bio "zao, apatičan i hladan" tokom njenog odrastanja. Kaže da ju je Džejmi nastavio omalovažavati i u njezinim 30-ima, često ju je žigosao kao "debelu" i naređivao joj da radi protiv svoje volje dok je bila pod njegovim 13-godišnjim skrbničkim stažem, koji je završio u novembru 2021. godine.

Britni otkriva da bi 71-godišnji Džejmi redovno "pio sve dok ne bi mogao razmišljati" u danima koji su prethodili njenoj slavi, i to toliko da se užasavala ući u auto s njim dok je odrastala u Luizijani. U jednom odlomku iz knjige, koja izlazi 24. oktobra, Britni piše: "Tata je pio sve dok nije mogao razmišljati. Nestajao je od kuće na nekoliko dana. A kad je bio pijan, postao bi jako zao."

Pjevačica naglašava da je potreba njenog oca za pićem prouzrokovala propast njegovih poslova i bankrot, što je samo pogoršalo probleme kod kuće.

- Stres zbog nedostatka novca bio je pojačan haosom izazvanim tatinim ekstremnim promjenama raspoloženja. Posebno me bilo strah ući s njim u auto jer je znao pričati sam sa sobom dok je vozio. Nisam ni razumjela šta je govorio. Činilo se da je u svom svijetu - piše.

Abortus

Britni je u memoarima otkrila da je abortirala nakon što je ostala trudna sa svojim prvim dečkom Džastinom Tambrlejkom (Justinom Timberlakeom).

- Jako sam ga voljela. Očekivala sam da ćemo jednog dana osnovati porodicu, ali Džastin nije bio sretan zbog moje trudnoće. Rekao je da nismo spremni za dijete, da smo premladi - napisala je pjevačica.

- Sigurna sam da će me ljudi mrziti zbog ovoga, ali pristala sam na to. Ne znam je li odluka bila ispravna. Da je odluka bila samo moja, nikad to ne bih učinila.