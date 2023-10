Viki Miljković o novoj sezoni "Zvezda Granda": Nema više agresivnog ponašanja

Kada nije u Beogradu na snimanju novih emisija muzičkog takmičenja "Zvezde Granda", Violeta Viki Miljković nastupa, a to je uglavnom vikendom. Ostalim danima boravi u Istanbulu, gdje ima svoju firmu. Umor se na njenom licu nikada ne vidi, jer, kako nam je rekla, posao, ljubav prema pjesmi i kontakti s ljudima čine je izuzetno sretnom.

Nova pravila

- Nova sezona je tu, ali i nova pravila, što mene posebno raduje. Ponovo sam u takmičenje vratila Rijada Rahmanovića, jer smatram da je u prošlom krugu nepravedno i prerano prekinuo takmičenje. Rijad zaslužuje mnogo više i fenomenalan je pjevač. Potrudit ćemo se da ga u ovoj sezoni prikažemo u još boljem svjetlu. Vratila sam i Elzana Pilicu, Lejlu Brčaninović, koja tek sada sazrijeva i stasava... - kaže za "Dnevni avaz" Viki Miljković.

Pjevačica dodaje kako je sada atmosfera u žiriju "Zvezda Granda" mnogo mirnija.

- Promijenio se i stav prema kandidatima, mnogo smo staloženiji, blaži, nema više agresivnog ponašanja. Sve je blaže, mirnije, a što nam svima baš prija. Naravno da dolazi i do rasprava i do sukoba mišljenja, a, na kraju krajeva, u svakoj kući, domaćinstvu, dolazi do toga, ali opet sve to ima neku granicu. Sve je u nekim mjerama pristojnosti, a nekada ranije su se te granice zaista umjele prijeći, i to daleko, a što je znalo da bude, da ne budem pogrešno shvaćena, degutantno i oprečno. A danas sve to ima neku svoju mjeru - ističe Viki.

Vino piju...

Pred pjevačicom je nastup na „Večerima sevdaha“ u Tuzli, 30. novembra.

- Zaista s velikim oduševljenjem i entuzijazmom prilazim tom nastupu jer do sada nisam imala priliku da nastupam na takvom događaju. Opet, s druge strane, to je nešto što mnogo volim. Sevdalinke sam često slušala tokom takmičenja, ocjenjivala, kandidate sam spremala da pjevaju sevdalinke. S Nerminom Handžićem sam dosta sevdalinki spremala za takmičenje, a on ih je još kao dijete počeo da pjeva u Tešnju - kaže Viki.

U Tuzli će pjevati „Vino piju age Sarajlije“.