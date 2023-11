Stoja za "Avaz": Obrađujem zemlju, jedem domaću hranu

Stojanka Stoja Novaković ili Stoja Institucija, kako su je fanovi prozvali, nakon višedecenijskog rada i postojanja i dalje veoma dobro kotira na regionalnoj estradnoj sceni.

Njeni hitovi su neprolazni, žive kroz generacije, a Stoja i dalje „fura“ svoj fazon vamp žene i vamp pjevačice. Odavno je prestala s dijetama, prepušta se uživanju u jelu, ali zbog toga je njeni fanovi još više vole.

Pozitivna energija

- Shvatila sam da je veoma bitno biti i ostati svoj. Ufurala sam se bila u neke dijete, pa pomislila, ako ne budem pazila, kako će se to sve odraziti na moju karijeru, ali sam na kraju shvatila da sam bitna samoj sebi, da treba prvo sebi da ugodim, da mi bude lijepo. A moji fanovi me podržavaju u tome. Nekad sam debela, nekad sam mršava. Ali, jedno sigurno znam, kada bih se ponovno rodila, ništa ne bih mijenjala. Ja sam tu da narod zabavljam, a ne da glumim neku mršavu manekenku - rekla nam je na početku razgovora.

Tu je i Vaša neizmjerna energija koja je svuda oko Vas?

- Za tu pozitivnu energiju zahvalna sam svim svojim prijateljima s kojima se godinama znam, družim, bez ikakvih međusobnih interesa, zavisti, ljubomore. A kada dođem na nastupe, pa vidim sve te divne ljude, publiku koja me godinama prati, cijeni, voli i poštuje, srce mi se napuni tom pozitivnom energijom.

Veoma ste aktivni i na društvenim mrežama?

- Možda se to vama samo tako čini. Ima me, ali mladi me kritikuju da me nema dovoljno. Non-stop mi pišu, prilaze na nastupima i mole me da budem više aktivna, da malo više prikazujem svog privatnog života. Kažu kako ih svaka moja objava veoma razveseli, jer sam u svakoj iskrena i opuštena, bez filtera i kojekakvih utezanja i zatezanja. Ja stvarno ne znam šta bih mogla da izmislim da budem baš toliko interesantna. Gledam da bude sve to prijatno, da ne bude sramotno, ako ne ide uz mene. Ali, uglavnom sam tu.