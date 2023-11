Edi Hadžiahmetović nastavlja briljirati u muzičkom takmičenju, oduševio žiri i publiku

On je oduševio publiku ispred malih ekrana širom regiona, ali i žiri druge sezone muzičkog takmičenja koje emitira Nova TV. Naš predstavnik se plasirao u finale među 12 najboljih, a Nataša Bekvalac je njegov IDJCoach.

- Jako volim što ste moji. Edi, ti si jako autentičan pjevač, da ne znam ko pjeva drugu pesmu, a kad čujem tebe, nikada ne bih rekla da je to Nucci. To je odlika velikih zvijezda. Kad je Anđela u pitanju, ja imam neku povezanost sa njom. Prepoznajem svoje osobine kod nje, to nije nimalo lako sa čime se ti boriš tokom nastupa. Ja ću sa tobom nježno i pažljivo da radim, jer si ti osoba koja će se povući. Radit ćemo u narednom periodu na svemu. Ovo je bio vizuelno-audio spektakl, bravo – rekla je Bekvalac.