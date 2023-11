Saša Matić za „Avaz“: Pola sam Beograđanin, a pola Bosanac

- Ja svaku svoju pjesmu doživljavam, da nije dobra, ja je ne bih ni snimio, a kako to iznesem, pa tako što mi publika 50 posto pomogne. Ta interakcija između publike i mene još doprinosi da to bude kako inače bude - naveo je pjevač.

View this post on Instagram

Veza s publikom

O posebnoj povezanosti s publikom svjedoče svi oni koji su bili na nekom od Matićevih koncerata.

- Jeste, to je od samog početka tako. Ja mislim da će to tako biti dok ja budem trajao. Nema čovjeka koji se nije pronašao u barem jednoj pjesmi. Možda je to „Kad ljubav zakasni“, ili „Nađi novu ljubav“, ili neke veselije, kao što je „Ruzmarin“ - rekao je Matić.

Kada govorimo o pjesmama, postoji i ona u kojoj se Saša posebno pronalazi:

- Naprimjer, pjesma koja opisuje mene može biti „Anđeo čuvar“.

Kćerke se ne žele eksponirati

Saša je već godinama u sretnom braku s Anđelijom Matić i s njom ima dvije kćerke, koje se rijetko pojavljuju u javnosti.

- One toliko ne vole pojavljivanje u javnosti da je to strašno. I onda kada moraju, to je obično ubjeđivanje, gdje kažu: „Pa, tata, moramo li mi to, pa zašto...“ Sada smo bili na proslavi gdje su bili novinari, a ova mlađa me pita: „Tata, ima li neki drugi ulaz“, a i ja nisam za to da se eksponiraju. Imat će vremena - kazao je Matić.