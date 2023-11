Dragan Stojković Bosanac za „Avaz“: Jedva čekam koncert u Sarajevu, bit će divno

Veliki interes vlada za „Večer sevdalinki“, koncert koji je najavljen za petak u Sarajevu.



Na sceni Bosanskog kulturnog centra (BKC) smjenjivat će se eminentni pjevači i muzičari, među kojima su Nedeljko Bilkić, Snežana Đurišić, Dragan Stojković Bosanac, Esad Kovačević, Adnan Jakupović, Zekija Suman, koju će na sazu pratiti Avdo Lemeš, Marija Šestić, Alma Subašić, Izeta Milišić, Šejla Grgić te Pavao Anić.

Sve njih pratit će orkestar Dinka Mujanovića, koji ima 11 članova.

Ovaj projekt, čiji je producent i idejni tvorac Tomislav Kašljević, već skoro dvije decenije hara regionom, a sada će prvi put biti realiziran u glavnom gradu Bosne i Hercegovine.

Virtuoz na harmonici i kompozitor Dragan Stojković Bosanac (70) u intervjuu za „Dnevni avaz“ ističe da se veoma raduje dolasku u bh. prijestonicu.

- Koncerti sevdaha širom regiona, to je divna ideja koju je Tomislav Kašljević realizirao i koja podsjeća na neko divno vrijeme, kada se putovalo, družilo, kada su se svirali koncerti, gdje publika sjedi i sluša... Tada je vladala otmjenost, bio je to nivo, način čuvanja tradicije - ističe Konjičanin s adresom u Beogradu.

Povratak korijenima

U petak ste u Sarajevu.

- Jedva čekam, moram priznati. Nadam se da će biti divno.

Hoće li biti druženja i šetnje Sarajevom mimo koncerta?

- Obično ja iskoristim priliku pa odem do svog Konjica sat-dva, a kad se vratim, nađem neko dobro mjesto gdje sjednem i uživam s dobrom rajom.

Taman kad se pomisli da je šund poklopio sve, dese se muzički projekti koji pokažu da ljudi i dalje cijene kvalitetnu muziku.

- Sve se naslanja na kvalitetnu i dobru muziku, ali pokušavaju da je zatrpaju. Ono u čemu smo rasli i s čim smo rasli, to se ne može izbrisati, istakao je Bosanac. To malo čine i godine. Ova komunikativnost putem društvenih mreža čini da vrlo često „žaba vidi kako se konji kuju, pa i ona diže noge“, pa poslije vide da to nije baš tako i vraćaju se svojim korijenima.

Kad sam ja počinjao karijeru i došao u Beograd da sviram, bio sam mlad, „napucan“ i sve što je bilo starije, bilo mi je: „Ma, daj.“ Ali, kad se pređe 35. godina, kad počnete da saznajete koliko ne znate o muzici i životu, onda počinjete vršiti nesvjesne korekcije i opredjeljujete se lijepom.