Uoči dva koncertna vikenda u Zagrebu: Dino Merlin priredio fantastičnu zabavu za publiku u Cirihu

Dino Merlin će u zagrebačkoj Areni održati dva koncertna vikenda, a uoči spektakla u hrvatskoj prijestonici, priredio je vrhunski scensko-muzički spektakl na dva rasprodana koncerta u Cirihu.

Merlin je nastupao u dvorani "The HALL", koja slovi za najmoderniji koncertni centar u Švicarskoj. Obje noći bila je ispunjena do posljednjeg mjesta, a sarajevski muzički čarobnjak prvi je izvođač s naših prostora koji se s čak dva rasprodana koncerta upisao u listu svjetskih imena koja su tu do sada nastupala, među kojima su Sting, Kajli Minog (Kylie Minogue), The National, Gorillaz, Džon Ledžend (John Legend) i mnogi drugi.



Bezvremenski hitovi, uzbudljiv šou od početka do kraja, energija i emocija koju pruža vjernoj publici, kao i produkcija na najvišem nivou samo mali dio su onoga što opisuje koncerte fantastičnog Dine Merlina.

Inače, gost iznenađenja bila je Ivana Banfić s kojom je Merlin izveo kultni duel "Godinama", što je oduševilo publiku.

Podsjetimo, Merlin će održati vrhunski spektakl naredna dva vikenda u Areni Zagreb, a za kraj godine slijede dvije rasprodane Arene u Skoplju, doček Nove godine u Rixos Dubrovnik, te repriza Nove godine na glavnom trgu u Kotoru.