Ide Karleušinim putem: Belma Huseinefendić poslušala mentoricu

- To se spremalo i dogovaralo sigurno mjesecima. I plan i program i šta želimo, i šta ne želimo, i gdje uopšte da pronađemo to što mi tražimo i slično. Ali sjećam se kao da je jučer bilo, ta ideja nam je sinula u Banjoj Luci, što ne bismo nešto snimili na golf terenu recimo – rekla je Belma, ne skrivajući ponos zbog uspjeha nove numere.

Na pitanje da li čita komentare, ali i da li oni utječu na nju, zvijezda Granda je poručila:

- Rijetko kada čitam zato što mislim da možda nema potrebe. Ako smatram da nešto treba da se popravi, to će doći usmenim putem do mene, kao neka kritika, sugestija i slično. Nekad mi prenesu moji iz ekipe čuli smo ovo, čuli smo ono i tako, ali da mi se sviđa što ima i pozitivnih i negativnih komentara, to sigurno, jer Jelena me je još u takmičenju „Zvezde Granda“ 2019. godine naučila da se iza dobrog konja prašina diže.

Iako su u žiriju „Zvezda Granda“ najveće estradne zvijezde, Belma ne krije da ima nekoliko pjevača čije pjesme obožava da sluša i privatno, ali i zapjeva na svojim svirkama.

- Kad su „Zvezde Granda“ u pitanju, slušala sam sad skoro Bekutin novi album, to mi se mnogo dopalo, pogotovo onaj duet koji je imala s Halidom Bešlićem. Slušam Viki, to je nešto što imam na repertoaru na svirkama – rekla je pjevačica.