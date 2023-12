Marija Šerifović otkrila detalje o rođenju sina: Ko je otac

Marija Šerifović za “Blic” je ispričala kako je njen put od želje da ima svoje dijete do dolaska bebe na svijet bio dug, ali da ga je prošla jer je imala veliku želju da bude majka.

Dvije godine

- Prije dvije godine sam prolazila kroz postupak vađenja mojih jajnih ćelija i zatim kreiranje embriona. Nakon svih tih genetskih ispitivanja, saznala da imam tri zdrava embriona. Tako se rodio Mario - kazala.

Na pitanje ko je otac djeteta i da li je njegov identitet uopšte važan, Marija kaže: “Zbog ugovora o privatnosti ne mogu sa vama da dijelim sve informacije, ali ono što mogu da kažem jeste da će Mario, kada dođe vrijeme, o tome znati sve.”

Budući da surogat majčinstvo još uvijek nije praksa u Srbiji, Marija Šerifović se odlučila za Ameriku gdje godinama odlazi i iz privatnih i iz poslovnih razloga. Dijete se rodilo početkom decembra na klinici u Los Angelesu, a Marija je prisustvovala porođaju.

Pjevačica je sa majkom Vericom Šerifović otputovala u Ameriku sredinom novembra kako bi bila uz surogat majku tokom priprema za porođaj.

Budući da je Amerika država koja je najviše napredovala, u smislu kompletne procedure oko surogat majčinstva – od brige prema ženama, koje su surogat majke, do kompletne pravne i psihološke logistike koja je veoma izazovna i veoma važna Šerifovićka se odlučila da baš tamo njeno dijete dođe na svijet.

Kako navodi Marija Šerifović momenat kad je upoznala svog sina ne može se porediti ni sa čim što je do sada doživjela.

- Dugo sam se spremala za taj trenutak, bezbroj puta zamislila u glavi kako će to izgledati… I majka i bliske prijateljice su mi pričale, ali taj osjećaj je ipak riječima neopisiv, nešto najposebnije… Čini mi se da je tih nekoliko minuta prvog dodira trajalo prekratko ili predugo… Jednostavno toliko emocija od kojih stane svaki drugi osjećaj - rekla je pop zvijezda za “Blic”.

Beba je bila najveća želja

O svojoj želji za djetetom je govorila u jednoj televizijskoj emisiji.

- Jako je intimno to pitanje, pogotovo u ovom trenutku i ovom slučaju. Nisam promijenila to mišljenje i radujem se tom trenutku koji se vjerovatno i bliži. Generalno sve što ima veze sa djetetom je ozbiljna stvar i oko toga nema šale. Kod mene će se to veoma planirano desiti, kada budem bila spremna da suštinu svog života podredim Šerifoviću junioru. Znam koje će ime biti, ali ne mogu da kažem - rekla je prije godinu i po Marija Šerifović.

Osim toga, kada je nedavno sa pratiocima na Instagramu slavila 20 godina od izlaska svog prvog albuma, oni koji znaju da čitaju između redova mogli su da primijete da se nešto sprema budući da je tada ponovo spomenula “Šerifovića juniora”.

- Hvala vam što ste zajedno sa mnom prolazili kroz razne moje faze. Kako muzičke, umjetničke, životne, karakterne, psihičke. Hvala vam što ste tu, što starite sa mnom. Sijede su već krenule lagano. U našim životima imaju dva najznačajnija datumu, kada se rodite i kada shvatite zašto.

Dok se ne rodi Šerifović junior vi ste do tada moje zašto. Hvala vam što ste posebni, što imam najdivniju publiku, hvala vam što ste normalni. Moja bitka nije bila nimalo laka, nije bilo lako biti drugačiji, na tom razumijevanju vam posebno hvala. Potrudiću se da vam sljedećih 20 godina budu jednako zabavno kao ovih prvih 20 i ujedno da vam kažem da je album gotov, jedva čekam da izađe prvoj nedjelji mjeseca oktobra. Bez vas Marija Šerifović ne postoji - rekla je Marija u videu na Instagramu.

Krila trudnoću

Prilikom gostovanja u emisiji “Zvezde Granda Specijal” još prije četiri godine naglasila je da želi da napusti svoje mjesto članice žirija kako bi dobila bebu: “Kad napustim “Zvezde Granda” bit ću majka. Želim tome ozbiljno da se posvetim, a ne da mi dijete čuvaju babe i dede”.

Marija, ipak, nikada do sada nije ni u naznakama otkrila da će trudnoću iznijeti surogat majka. Kada je prije nekoliko godina komentarisala prognozu astrologa, koji su rekli da će Marija definitivno dobiti bebu i to ne jednu već blizance, Marija je rekla: “Voljela bih da nisu u pravu. Jedno dijete mi je sasvim dovoljno”.