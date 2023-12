Jasna Gospić pred koncert u čast Kemala Montena: Kemo je bio Sarajlija, srcem i dušom

Tradicionalni novogodišnji koncert "Sarajevo Big Band i prijatelji" ove godine je posvećen stvaralaštvu legendarnog Kemala Montena, a održat će se u sarajevskom BKC-u 28. decembra u 20 sati.

Ogroman opus

"Sarajevo Big Band", koji broji 25 članova, na ovaj način će podsjetiti na veliki stvaralački opus Kemala Montena, a njegove neprolazne pjesme, pod dirigentskom palicom Ranka Rihtmana, interpretirat će poznati bosanskohercegovački umjetnici: Damir Imamović, Renata Kurtalić, Jasna Gospić-Sparavalo, Nermin Puškar, Dino Šaran, Zlatan Fazlić Fazla...

- Na moju veliku radost i radost svih Sarajlija 28. decembra održat će se koncert u BKC-u. Jako mi je drago da ću biti dio koncerta, da ćemo pjevati Kemine pjesme, kako one najpopularnije, tako i one koje su se manje slušale, jer Kemin opus je ogroman. Na sceni će biti "Big Band" pod dirigentskom palicom Ranka Rihtmana koji je mnogo sarađivao s Kemom i to će biti sjajno.

Veoma se radujem i mislim da će to biti jedan pravi gradski događaj, pjesma duše, emotivna i istinita, jer, to je Sarajevo. Drago mi je da se koncert održava jedne noći u decembru, kad je bila hladna zima. Sarajevo je vječno, kao i naš Kemal Monteno. Živi u njegovim ulicama, kafanama, krošnjama drveća, šumu Miljacke, mirisu povjetarca s Trebevića baš kao Vijećnica, naš Kemal Monteno - kaže Jasna Gospić.

Devet godina je prošlo otkad nas je napustio Kemal Monteno, a njegov odlazak značio je veliki gubitak za Sarajevo, ali i za cijeli region.