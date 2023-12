Šejla Zonić za "Avaz": Daidža Kemal Malovčić ništa mi nije sredio

- Ja sam „Divanhanu“ napustila iz samo jednog razloga, a to je želja za solo karijerom. To mi je oduvijek bio cilj, ali i velika želja. Zbog toga sam se i prijavila, jer želim da gradim karijeru kroz svoje ime, ne kroz ime kolektiva. Na koncertima „Divanhane“ bili su, da tako kažem, više stariji ljudi, što mi je baš imponovalo, ali sada želim i da se prezentiram mlađoj, odnosno mojoj generaciji.

- Kao dijete nisam bila ni svjesna ko je daidža, kolika je njegova popularnost, a nisam ni znala da postoji ta estrada. Meni je on bio daidža koji pjeva i kojeg mnogi vole. Kada sam počela da studiram na Muzičkoj akademiji i kada sam vidjela, čula da se na predavanjima spominju on i „Južni vetar“ te drugi pjevači koji su napravili značajan preokret u muzici, shvatila sam da je baš velika stvar što je Kemal meni daidža. Ali, nisam nikada htjela da to eksponiram. On mi je uvijek govorio: „Kćeri, prvo škola, a sve ostalo će doći samo od sebe“.

- Neki su me pitali: „Gdje će biti pobjednički koncert?“ Ma, čekajte ljudi, nismo još dotle došli. Većina njih je veoma sretna, podržavaju me, dobivam mnogo poruka, poziva. Sada imam i veliku odgovornost prema svim tim ljudima, da iz kruga u krug budem sve bolja.

- Meni je žao što mnogi ljudi to pogrešno razumiju. Stekla sam dojam da to ljudi kažu jer misle da nemam dovoljno emocije u glasu. Ja za sebe mogu reći da imam mnogo emocije, veliki sam emotivac, ali ipak treba da se malo razlikujem od drugih pjevača, samim tim, kako kažete, što sam jedna od rijetkih koja je muzički potkovana, obrazovana. Ali, smatram da u prvom krugu takmičenja ne možemo baš svi da iznesemo sve najbolje iz sebe. Treba nešto ostaviti i za drugi, odnosno naredne krugove. Najlakše je sjediti kod kuće i osuđivati. Svi smo tu da se borimo za svoje snove, da se ostvare naši ciljevi. Ocjenjuju nas ljudi koji imaju dugogodišnje uspješne karijere iza sebe i koje im još traju, treba imati petlju i hrabrosti, bez obzira na iskustvo, stajati ispred tog žirija i u četiri minute pokazati sve što možeš i znaš.

Zašto se u javnosti niste ponosili time da Vam je Kemal Malovčić daidža?

- Prije svega, jer je on meni moj daidža, a druga stvar što ljudi to odmah negativno shvate. Nekidan sam pročitala kako Šejla ima štelu za pobjedu, Kemal joj je sve to završio. Sve do sada sam sama postigla u životu i ne može mi niko reći kako je to meni daidža sve sredio. Sada je isplivala na površinu informacija o rodbinskoj vezi, ali ja nemam nikakvog problema s tim.

Brojni nastupi

Savjetuje li Vas daidža o izboru pjesme?

- Rekao mi je da sam o pitanju pjevanja i sviranja perfektna, da nema šta da mi kaže, ali me savjetuje da u budućnosti biram s kim ću da sarađujem. Ako u nekog sumnjam, ako želim neke informacije, da mu se javim. A, možda daidža Kemal i ja snimimo neku duetsku pjesmu, o tome smo već razgovarali. U 2024. godini može svašta lijepog da se desi.

Javni nastupi?

- Po BiH i regionu ih imam, a u dijaspori ili Evropi kreću u februaru naredne godine, a možda i prije.

Nova godina?

- Pjevat ću u Tuzli u „Zlatniku“, bit će to malo mirnija varijanta.

Sretna u braku

Privatni život Šejle Zonić?

- Mnogo sam sretna u braku sa svojim mužem. U sretnom, ma u presretnom braku smo već skoro dvije godine. Volimo mnogo da putujemo, tako da mi ovaj posao donosi i sreću i zadovoljstvo. Moj Armin je moja velika podrška, vodi mi sve društvene mreže. Ima veliku ulogu u mojoj karijeri i vjerujem da će tako i ostati.