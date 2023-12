Kolege se prisjetile Massima na godišnjicu smrti: "S njim su svi trenuci bili sretni"

Prošla je godina dana od smrti velikana Massima koji je svojim stihovima ušao u srca mnogih ljudi, a na godišnjicu od njegovog preranog odlaska, kolege i prijatelji Massima Savića prisjetili su se zajedničkih trenutaka kojih će se zauvijek sjećati.

- Naše upoznavanje dogodilo se jako spontano, na Zapadnom kolodvoru. Neću to nikada zaboraviti. Početak 2000-ih, padala je kiša. Ja nikada ne nosim kišobran kada su naznake za kišu, pa tako ni toga dana. Stajao sam ispod jednog nadvožnjaka i zaustavio se auto i u njemu je sjedio i vozio ga Massimo Savić. Rekao mi je: 'Upadaj, frende.'

Nisam mogao vjerovati da je to čovjek kojeg znam s televizije i radija, da je to čovjek čiji kompletan opus znam još od Dorijana Greja (Doriana Graya) i dalje njegovu samostalnu karijeru. Već taj prvi susret je pokazao kakav je Massimo istraživač jer je znao da smo mi upravo objavili naš prvi singl, rekao mi je da mu je drago da sam u Zagrebu i odvezao me kući. To je zapravo početak našeg prijateljstva koje je samo raslo i raslo i naravno, počašćen sam činjenicom da je prihvatio neke od mojih pjesama i otpjevao ih onako životno i bogato i dao im vječnost - prisjetio se Ivan Dečak.