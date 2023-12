Hamo Salihbegović, frontmen grupe "Konvoj“, uoči sarajevske svirke za "Avaz": Pare ne trebaju biti prioritet

- Većina raje nam kaže da će njima na našem koncertu već biti doček Nove godine, kao i nama. Posljednji put u Sarajevu smo svirali u „Slogi“, i to na isti datum, bila je baš dobra atmosfera - dodao je vrsni gitarista.

S obzirom na to da je koncert zakazan uoči Nove godine, kada je grad pun, nadaju se dobroj posjećenosti.

Grupa je to koja je već 35 godina u stalnom traganju za novim i svježim muzičkim izrazom, nastao iz potrebe da se kaže i čuje ono što živimo i osjećamo, a njihove svirke u rodnom gradu uvijek su posjećene i vlada odlična atmosfera.

Njihova obrada pjesme “Sarajevo” kultnog benda EKV naišla je na pozitivne reakcije.

- Nećko je to predložio. Ove godine je Milan Mladenović dobio posthumno priznanje „Počasni građanin Sarajeva“. Obrada pjesme je omaž njemu, čovjeku koji je u najtežim godinama grada Sarajeva slao jasne poruke podrške i mira. Posljednji put sam EKV gledao u Domu mladih, još kao klinac. Bio je to poseban bend, privlačili su svojim kvalitetom, bili su originalni, imali su svoj način izražavanja, što je najbolja osobina velikih - istakao je Hamo.

Pjesma je formula

Kao čovjek koji iza sebe ima 35 godina radnog staža u muzici, Hamo je imao poruku za mlađe generacije.

- Činjenica je da svi misle da je prije bilo lakše. Pojaviš se u dvije-tri emisije i cijela Juga te vidi, a mi smo, ustvari, u to vrijeme bili u nekom demo periodu. Pjesma je ta koja privlači ljude, ideja, ideologija benda, da je tako nazovem, lični stav, imidž, karizma, pjesma je formula. To su bitne stvari bez kojih nema tržišnog uspjeha. Treba puno svirki, danas bendovi hoće odmah velike honorare, velike koncerte. Mi smo gomile svirki svirali besplatno, tek kada smo objavili prvi album, krenuli smo kako treba. Ne kažem, neka naplaćuju, ali neka im to ne bude prioritet, prioritet je da sviraju. Moraš gristi kad si mlad, moraš davati 120 posto od sebe, kada imaš taj naboj energije - zaključio je Hamo.

Borim se s gripom

Salihbegović je otkrio da će im se na bini pridružiti Damir Imamović, Almas Smajlović, Almir Kurt. Benjamin Drinčić će sve začiniti na trubi, a imat će i tri bek-vokala - Elma, Medina i Adelita... Priznao je i koje su njegove novogodišnje želje.

- Malo se borim s gripom, ali nadam se da će biti bolje do petka, a ono što želim jeste da smo svi dobro i zdravo, da nam je mir u porodici i s prijateljima, toliko toga se lošeg dešava, moramo malo više paziti jedni na druge - istakao je Salihbegović.

Sada se u moru informacija teže nametnuti, ali je opet jedna stvar ostala nepromijenjena, a to je kvalitet.