Evo koje su najslušanije pjesme u 2023. godini: Majli Sajrus na tronu

Majli je "Flowers" objavila na rođendan svog bivšeg supruga, glumca Lijama Hemsvorta (Liam Hemsworth), kome su i posvećeni stihovi. Kako su fanovi primijetili, stihovi pjesme zapravo su odgovor na pjesmu Brune Marsa "When I Was Your Man", koju je Lijam, navodno, posvetio Majli dok su bili zajedno.

Na drugom mjestu našla se pjesma "Calm Down" u izvedbi Reme i Selene Gomez. Potom slijedi pjesma "Kill Bill" koju pjeva američka Solána Imani Rov (Rowe), poznatija pod umjetničkim imenom SZA. Na listi najslušanijih pjesama u 2023. našao se i hit Tejlor Svift (Taylor Swift) "Anti-Hero", zatim pjesme "Die for You", "As It Was", "Unholy"...

Između ostalih, najviše se slušala pjesma Toma Odela (Odell) "Another Love", koja je objavljena prije deset godina, odnosno 2013.