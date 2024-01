"Zabranjeno pušenje" proslavlja 40 godina od prvog albuma "Das ist Walter"

Krajem maja ove godine u kultnoj sarajevskoj Skenderiji, u dvorani "Mirza Delibašić", bend "Zabranjeno pušenje" održat će veliki koncert.

Povodom 40 godina od objave prvog albuma "Das ist Walter", ekipa "Zabranjenog pušenja" nastupit će 24. maja 2024.

Ulaz na koncert će biti slobodan.

"Zenica Blues", "Selena, vrati se, Selena", "Anarhija All Over Baščaršija", "Šeki is on the Road Again" i ostali vječni hitovi, nastali su samo na tom prvom albumu koji je posveta Valteru (Walter), ilegalcu iz 2. svjetskog rata, simbolu otpora fašistima koji je poginuo 1945. godine na dan oslobođenja Sarajeva.



Vrhunsku i dobro uhodanu postavu čine Davor Sučić aka Sejo Sexon, Robert Boldižar Robi, Toni Lović, Branko Trajkov Trak, Dejan Orešković Klo i Anđela Zebec. Noviji dodatak ekipi je talentirani skladatelj i svirač usne harmonike, višestruki dobitnik Porina, Tomislav Goluban.

"Zabranjeno pušenje" je Sarajlije i goste bh. prijestolnice uvelo u 2024. godinu svirkom ispred Vječne vatre.