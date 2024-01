Crnogorski pjevač Dado Polumenta za "Avaz": Ivona me je promijenila i zadržala

U tom periodu sam mogao da pjevam to, jer sam to i živio, jer kako život prolazi, kako starimo, mijenja nam se i fokus, razmišljanje i prioriteti. Smatram da je za moje godine ovaj album stvarno nešto što je vrhunsko i zaista može jako puno poruka da prenese ljudima. Nije mi smisao u spotovima pokazivati gole žene, vile, alkohol, auta. Mislim da je to sve već viđeno – rekao je Polumenta.

- Moja svaka pjesma posvećena je nekome i to je živa istina. Nešto što sam prošao u životu, nešto iz čega sam izvukao poentu i o čemu mogu da pričam. Kod mene to sve mora da ima smisla i da bude povezano sa životom. Kako su nekada bile pjesme „Od vina, od vina“ ili „Dama“.

Propali brakovi

Dado iza sebe ima dva propala braka, a onaj sa sadašnjom suprugom, po svemu sudeći, cvjeta. Ivona ga je uspjela zadržati i promijeniti.

- Ivona mi je pružila ljubav i to je to. To je nešto posebno čim je ona toliko utjecala na mene, promijenila me i zadržala, jer ja sam tražio neku vanserijsku ljubav. Ja sam veliki emotivac i trebalo je mene saslušati, razumjeti, shvatati, kako kažemo, zaliječiti mi sve rane iz djetinjstva i mladosti, jer sam ja mislio da nikad u životu neću naći ženu koja će tako da mi odgovara u svakom smislu. Mislim da je to dar od Boga. Mislim da je problem bio u meni što sam ja htio prije vremena da nađem tu ženu i pogriješio sam u tom smislu – kazao je Polumenta.

Žena je stub kuće

O odnosu s njegovim sinom iz prvog braka se mnogo pričalo.

- Odnos s mojim sinom sve je bolji i bolji, jer to je dijete razdvojenih roditelja i posebno smo obratili pažnju na njega. Otkako je Ivona ušla u moj život sastavila je cijelu porodicu. Kada kažu da je žena stub kuće, ja mislim da je žena ne jedan, nego tri stuba – rekao je Dado.

Svi smo ljudi rođeni u paru i kada se pronađu, postaju jedna duša, a dva tijela, poručio je Polumenta.