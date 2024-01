Pink se prošle godine skoro razvela od supruga: "Ponosna sam što smo stigli do 18. godišnjice"

View this post on Instagram

- U posljednjih 18 godina braka učinio sam toliko toga s ovim nevjerovatnim bićem. Odgajao dvoje nevjerovatne djece, putovali smo svijetom, išli u avanture, voljeli se, svađali se, mirili se, podržavali jedno drugo, smijali se, plakali, još više se smijali, rastajali se, sastajali se, zabavljali, tugovali, odrastali i milion drugih stvari. Ne postoji niko drugi na ovoj planeti s kim bih to radije učinio nego s tobom. 22 godine u životu i veselim se sljedeće 22. Osim ako me prije ne ubiješ. Volim te, mala - napisao je on.

Za vrijeme rastave je napisala neke od svojih najvećih hitova

Pink i Hart vjenčali su se u januaru 2006. nakon četiri godine veze. Pjevačica je u februaru 2008. objavila da su se rastali, što ju je inspiriralo da napiše par hit pjesama, uključujući So What i Please Don't Leave Me.

Par se pomirio u februaru 2010. nakon odlaska na bračno savjetovanje. Zatim su dobili dvoje djece: kćerku Vilou (Willow) u junu 2011. i sina Džejmsona (Jameson) u decembru 2016.