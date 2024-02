Oglasila se Neda Ukraden nakon priče da su joj predstavnici Španije ukrali pjesmu

View this post on Instagram

Ovim povodom sada se oglasila i Neda.

- Ja sam upravo doputovala iz Amerike, dolazim sebi, raspremam se. Čula sam to, nisam pažljivo preslušala, ali ako jeste to istina, prvo to mi je kompliment, a drugo, ako je to stvarno plagijat, dogovoriću se sa autorom. Postoji način da se to sankcioniše - rekla je ona za Telegraf i dodala:

"Ja ću se dogovoriti sa autorom Dušanom Bačićem, on je tu u Beogradu, to može par taktova da liči ili nešto u izrazu, ali ako je neka veća kopija, onda se naravno podliježe sankcijama iz zaštite autorskih prava, tako da – lako ćemo da reagujemo ako je to kopija. Ali mislim da se svi uzdržavaju od te ‘bukvalne’ krađe, nego jednostavno uzmu neki segment koji im se dobro uklapa u njihovu novu predstavu. I mislim da se naša muzika generalno sluša mnogo više nego što se pretpostavlja i u drugim evropskim zemljama".

Neda kaže da je za nju kompliment to što se njene pjesme slušaju i van granica Srbije, te da rado nastupa širom svijeta.

- Meni je kompliment ako su od mene bilo šta iskopirali, to znači da prate moj rad, a i sami znate da su ‘Zora je’, ‘Došlo doba da se rastajemo’ i druge moje pjesme bile prevedene. U svakom slučaju lijepo, prije dva dana sam doputovala, raspremam kofere, uspomene. Bila je jako lijepa turneja, a i naporna, tri nedjelje gore – dolje, Kalifornija, Vašington, Čikago, Klivlend, u dosta gradova sam bila. Već me čekaju nove obaveze - zaključila je pjevačica za pomenuti medij.