Proširila se lažna vijest o smrti poznatog hrvatskog muzičara: Živ sam i zdrav

Proteklih dana na Facebooku su se proširile lažne vijesti o Vladimiru Kočišu Zecu, gitaristi i pjevaču grupe "Novi fosili". Neke od njih bile su da je pjevač upao u "neviđeni skandal", a potom su ga proglasili - mrtvim.

Sada se o svemu oglasio i Kočiš.

- Gluposti. Za svaku osudu. Neko me uzeo na zub. Nemoguće je pronaći izvor, tako da ću to ignorirati. Objavio sam na Facebooku da sam živ i zdrav. To mi je bilo važno zbog prijatelja, jer su se neki od njih uplašili. To nije za šaliti se. Nisam jedini kome to rade. Kad se umiješa umjetna inteligencija, ode sve k vragu - rekao je za 24sata.