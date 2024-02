Dubioza Kolektiv izbacila dva albuma na vinilu

Posljednji vinilni duo iz kolekcije grupe Dubioza Kolektiv "#fakenews i Agrikultura" od danas se nalazi u prodaji, u izdanju Menarta.

Time je zaokružen kompletan planiran serijal Dubiozinih izdanja na pločama u sklopu proslave 20 godina rada benda. I u 21. godini grupa neće dizati nogu s gasa - već je objavljena dugačka australsko-novozelandska turneja u martu, kao i koncertni povratak u Zagreb nakon dugih pet godina.

"#fakenews" objavljen je 2020. godine i donio je devet novih pjesama, u kojima je bend ugostio muzičare poput Manu Chao i Earl Sixteen, te bendove Los De Abajo i Soviet Supreme, ali i jednog sasvim posebnog talenta. Humanoidni robot Robby Megabyte, koji pjeva i svira mnogo instrumenata, postao je privremeni član benda i s njim su izveli proročanski singl Take My Job Away.

Saradnja s Manuom

Kao i u slučaju ostalih singlova, predstavljena je još jedna saradnja s Manuom u angažiranoj Cross The Line te Wild Wild East za čiji spot su korišteni materijali snimljeni tokom koncerta na jedinstvenom Boomtown Festivalu (UK).

Agrikultura, posljednji studijski album Dubioze objavljen 2022. godine, nastao je usred pandemije.

- Sam naziv i koncept albuma Agrikultura nastao je iz naše potrebe da skrenemo pažnju da zbog pretjeranog interesa za virtualno i digitalno, uskoro nećemo imati šta da jedemo, jer bi svi da budu YouTuberi i IT-jevci, a lopata, motika i krampa gade se svekolikom pučanstvu. Šta da radimo kad se kriptovalute ne jedu - izjavio je bend prilikom lansiranja osam novih pjesama koje su predvodili Kafana i Bubrezi, dok se kao najveći singl i jak koncertni favorit istaknula pjesma Može li?.