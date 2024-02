Edo Maajka ekskluzivno za "Avaz": Kroz svaki rat na Bliskom istoku prođem jako emotivno

- To nije uopšte zabrinutost, to je u rangu patnje. Bespomoćnost je jedno od najgorih stanja za čovjeka, a mislim da se tako osjeća velika većina ljudi koji prate ovo na Bliskom istoku. To nije da se prvi puta događa, kroz svaki rat dolje prođem jako emotivno, imam i par pjesama o tome. Užas. Ceasefire now! (Prekini vatru sada).

- Saradnja s „Varteksom“ je bila odlična i napravili smo jednu seriju fotografija, obukli su me fino. Nisam baš modno osviještena osoba i moj modni vrhunac su T shirt i sako, nemam nikakve apetite vezane za modu osim ovakvih povremenih saradnji...

Najavljivali ste da ćete pisati knjigu, kako to napreduje?

- Nisam se nadao da će „Moćno“ dobiti toliko nagrada, jako sam zahvalan i struci i publici na toplom prijemu novih pjesama. Imao sam odlične saradnike i goste, ne znam koga izdvojiti, uvijek nekog izostavim i zaj****. Prošle godine sam ga ispromovirao na koncertima i po festivalima, dosta spotova smo izbacili, možda uradimo još video za pjesmu „Sunce“ sa Markom Louisom, ta mi je najdraža s albuma. Sad je red na nove pjesme, nadam se do ljeta izbaciti nove materijale, već sam počeo pisati, sakupio sam dosta beatova, kao što bi Dino Šaran rekao „Idemo ponovooooo“.

Ograničava i sputava

Često ste govorili o svojoj borbi s depresijom, ali kada ste govorili o svojim tegobama u Stankovićevoj emisiji „Nedjeljom u 2“, da li su Vam se javljali ljudi sa sličnim problemima?

- Ja nisam imao probleme sa depresijom koliko sam imao sa anksioznošću i napadima panike, to jest povezano, ali je dosta različito. Takvo stanje vas često učini bespomoćnim jer ne uspijevate kvalitetno živjeti, ograničava i sputava. Imam hrpu pjesama o tome, od „No sikiriki“ na dalje. Ogromna količina ljudi mi se konstantno javlja u vezi s tim pogotovo od te emisije kod Stankovića. Poznajem dosta ljudi koji imaju velikih problema sa depresijom i anksioznosću, sa OKP-om, sličnim problemima. To je jedna velika tema, sve više ljudi se suočava s time, ne vole pričati o tome, s druge strane oni koji smognu hrabrosti pričati o tome ne dobivaju razumijevanje, ali imam osjećaj da se i to lagano mijenja.

Kako se Edo najbolje odmara i šta je Vaš ispušni ventil?

- Hodanje, obožavam Sljeme, šumu, prirodu. Volim raditi muziku, uzmem svoj MPC i slušalice, iskopčam se na sat - dva. Treća stvar su čitanje i pisanje, više čitam nego pišem, ali jednako uživam. Te stvari su mi odmor i maksimalno uživanje.

Vodite zdrav život, imate li danas nekih poroka?

- Pušim! Mogao bi taj zdravi život biti puno zdraviji, jedem zdravo pa nezdravo i tako u krug. Aktivan sam pa nisam. Još uvijek se borim da mi zdraviji život bude konstanta i rutina.

Kako Edo vidi sebe u budućnosti?

- Evo u kafi mi je isp'o neki put za Rijeku, vidim neki novi album oko ljeta, neke zadaće s djecom. Može!

Ofirno mi je...

Šta su za Vas društvene mreže, koliko ste aktivni?

- Jako malo sam aktivan, budem aktivniji kad izbacujemo novi album ili video. Koristim ih poslovno, po potrebi, najavim neki koncert, spotove, singlove, podijelim neku reklamu za prijatelje i njihove albume. Koristim Instagram, skoro nikako Facebook i TikTok. Mislim da bi se trebao malo više angažirati oko socijalnih mreža ili zaposliti nekoga da se bavi time, imam prijatelja koji mi nekada pomogne oko objava. Slabo se snalazim sa samopromocijom, svaka objava je manje više nekakav PR, ne znam kako to objasniti, hem mi je ofirno to raditi, hem mi se stvarno ne da trošiti vrijeme još i na to, a izgleda da je jedini način i dio posla ma čime se bavili.

Disciplina, vježba, znanje i samopouzdanje

Kako gledate na glumu, da li biste imali želju da se pojavite u nekoj seriji ili filmu?

- Vrlo rado. Imao sam nekih ozbiljnih ponuda prije dvije godine, ali je zahtijevalo da me nema kod kuće na dosta dugo vremena, snimanja su bila daleko od Balkana, pa sam odustao. Gluma jeste izazov i sigurno nije lako, mislim da to zahtijeva dosta discipline, vježbe, znanja pa i samopouzdanja.