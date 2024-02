Festival Unity84 u Sarajevu: Prvi kontingent ulaznica prodat za tri sata

Do prvog izdanja najnovijeg dodatka EXIT porodici, festivala "Unity84" u saradnji sa Garden of Dreams ostalo je još 10 dana, čime će biti proslavljen veliki jubilej – 40 godina od održavanja Zimskih Olimpijskih igara, a centralne zvijezde događaja bit će svjetski poznati DJ Hot Since 82 i legendarni Lee Burridge!

Olimpijske igre bile su značajne za čitav Balkan, a 2. i 3. marta, na dvije lokacije, u Domu Mladih u Sarajevu i na planini Bjelašnici, dogodit će se okupljanje kojim će započeti nova tradicija vječne ljubavi, mira i jedinstva.

Brojna imena

Svjetski poznati DJ Hot Since 82 i legendarni Lee Burridge bit će centralne zvijezde događaja u Domu Mladih 2. marta, kojima će regionalnu podršku dati vunderkind srbijanske scene Lanna i vodeći DJ dvojac iz Bosne i Hercegovine After Affair.

UNITY84 će preko dana 2. marta biti postavljen na olimpijskoj planini Bjelašnici, na kojoj će nastupiti brojna DJ imena iz Sarajeva, Banja Luke i Mostara. Machado, Jasa, Eela, Coem i Calkins napraviće uvertiru za centralni događaj u Domu mladih u Sarajevu, dok će Afterparty na Bjelašnici 3. marta zagrijati Adnoir, Nemesia, Fedja, Davor B i Andrej Jelić.

Deset dana

Samo nas 10 dana dijeli od velikog događaja, dva vrhunska dnevna i spektakularnog noćnog partija na lokacijama 40. Zimskih olimpijskih igara 1984. godine. Vrijeme je za veliko okupljanje tokom kojeg će vladati zajedništvo, diverzitet, i veličanstveni duh muzike.

Prvi kontingent ulaznica koji je pušten u prodaju za ovaj događaj 5. februara rasprodat je u rekordnom roku, za manje od tri sata. Ulaznice za Unity84 Festival dostupne su po cijeni od 30 KM za regular, i 100 KM za onstage na svim prodajnim mjestima Kupi Kartu, ili GigStix-a, i online. Aktuelna cijena ulaznica važit će najkasnije do ponedeljka 26. februara ili do isteka zaliha.