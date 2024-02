Josipa Lisac: To nisu moje riječi, povrijedili ste mene i mladu Aleksandru

- Čitam posljednjih dana zastrašujuće riječi s raznih medijskih portala o uvredi koju sam nanijela Aleksandri Prijović... To nisu moje riječi.. Te riječi su izmišljene... One su vaše. Izuzetno su maliciozne i opasne. Svrha im je da unesu nemir i mržnju među ljude. Zašto se tako veselite nanoseći drugima zlo. Povrijedili ste me. Istovremeno kroz vulgarne naslove povrijedili ste i mladu Aleksandru. Povrijedili ste ljude. Zašto - napisala je Josipa.