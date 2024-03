Unity84 ujedinio više hiljada ljudi u ritmu zajedništva, ljubavi i slobode

Vunderkind srbijanske i regionalne scene Lanna, koja je ujedno i prva potpisnica EXIT Echosystem sveobuhvatnog centra za razvoj svjetskih muzičkih zvezda, osvojila je srca publike uvertirom u nezaboravno veče i zavrijedila titulu istinskog simbola festivala Unity84. Mlada producentkinja je već sa svojih 13 godina nastupala i na Exitu i na jednom od Garden of Dreams događaja, a samo nekoliko godina kasnije, na zajednički festival dvije regionalne organizacije vratila se kao zvijezda u strijelovitom usponu čiju karijeru vodi čuvena Maria May, poznata i kao agentkinja Davida Guette.

Dvodnevni festival zagrijao je atmosferu na Bjelašnici, na kojoj je zabava počela već u subotu prijepodne, a koja je bila rezervisana i za nezaboravni afterparty narednog dana. Centralni događaj u Domu Mladih u subotu, 3. marta predvodili su svjetski poznati DJ Hot Since 82, koji je atmosferu doveo do usijanja i legendarni engleski maestro Lee Burridge, koji je dupke pun prostor ispunio nevjerovatnom energijom i rasplesao hiljade posjetilaca. Kako su ritam i snaga zajedništva dotakli i glavne zvezde večeri, upravo Lee Burridge ostao je da pleše sa publikom za vreme nastupa HS82 kom je „predao” DJ pult!

Festival Unity84 tokom vikenda iza nas obilježio je važan jubilej 40 godina od Zimskih Olimpijskih igara u Sarajevu i još jednom ujedinio više hiljada ljudi iz regiona u ritmu zajedništva, ljubavi i slobode! Najnoviji dodatak Exitovoj porodici festivala, u saradnji sa Garden of Dreams, predvodile su svjetske zvijezde elektronske muzike Hot Since 82 i Lee Burridge, dok su vunderkind srbijanske i regionalne scene Lanna, vodeći sarajevski i regionalni dvojac After Affair i niz sjajnih lokalnih DJ snaga poslali poruku ultimativnog jedinstva i sloge.

Kao jedan od simbola zajedništva nastupio je i vodeći sarajevski i regionalni DJ dvojac After Affair. Oni su u završnici subotnje večeri u Domu Mladih priredili B2B set iznenađenja upravo sa Lannom, i time poslali moćnu poruku ultimativnog jedinstva i sloge. Zabava se nakon toga preselila na zvanični afterparty u klubu Silver & Smoke, koju su predvodile lokalne snage Bonjasky, Rajot, More Than You i ME.N.U.

Dnevne događaje na olimpijskoj planini Bjelašnici – uvertiru za centralni događaj subotnje večeri, kao i afterparty narednog dana – kreirala je sjajna DJ podrška iz Sarajeva, Zenice i Mostara, koju su predstavljali Adnoir, Andrej Jelić, Calkins, Coem, Davor B, Eela, Fedja Knajdl, Jasa, Machado i Nemesia.

Festival Unity84 kompletirao je veliko srce koje Exitovi događaji iscrtavaju na mapi regiona, a kako to izgleda predstavljeno je na video animaciji, za koju je kao muzička podloga simbolično upotrebljen singl „Universe”, koji potpisuje jedan od najuspješnijih producenata sa naših prostora, Space Motion.

Prije 40 godina Sarajevo je, kroz Zimske Olimpijske igre, bilo simbol za zajedništvo, pozitivnu energiju, druženje i fair-play takmičenje. Unity84 Festival je ponovo oživio taj duh i odao počast bogatoj historiji i značenju ovog jubileja za ceo Balkan, obećavajući početak još jedne nove tradicije koja slavi vječnu ljubav, mir i jedinstvo.