I dalje ostajemo u evropskom muzičkom mraku: Zašto o Eurosongu šute bh. muzičari

Narodna izreka koja kaže: "Kroz Bosnu ne pjevaj“ danas zvuči kao ironija s obzirom na to da već godinama BiH ne učestvuje u najpoznatijem muzičkom takmičenju "Izboru za pjesmu Evrovizije“.

Simptomatično je da novinari i javnost više dižu glas o ovom problemu nego što to čine sami izvođači, umjetnička i muzička udruženja ove zemlje. Nije samo riječ o interesu izvođača, nego i o turističkoj promociji naše zemlje, kao i o samom imidžu, a muzika upravo za to i služi kao najbolja poveznica. Da ne govorimo o eventualnoj pobjedi na ovom najgledanijem TV šouu, šta bi to značilo za Sarajevo i našu zemlju.

Nove generacije

Možda bismo se trebali osvijestiti da Eurosong sobom ne nosi samo lake note, već mnogo više od toga. U regionalnoj javnosti moglo se čuti da su se Zagreb i Beograd kao gradovi našli na evropskoj mapi tek onda kad su organizirali Eurosong, a Sarajevo 1984. godine, kada je organiziralo Zimske olimpijske igre.