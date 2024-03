Pjevačica otvorila dušu: Djeca su mi uništila karijeru

Pjevačica Lili Alen (Lily Allen, 38) majka je dvije kćerke - Etel Meri (Ethel Mary,12) i Marni Rouz (Marnie Rose, 10), koje je dobila s bivšim suprugom Samom Kuperom (Cooper). Otkrila je da ih mnogo voli, ali da su joj "uništile karijeru" jer je njih stavila ispred posla.



- Djeca su mi uništila karijeru. Volim ih i upotpunjuju me, ali što se tiče pop karijere, potpuno su mi je uništile. Stvarno me živcira kad ljudi kažu da možeš imati sve, jer, iskreno, ne možeš. Neki ljudi biraju svoju karijeru umjesto svoje djece i to je njihova stvar, ali moji su roditelji bili prilično odsutni kad sam bila dijete. Osjećam se kao da je to ostavilo neke gadne ožiljke na meni koje nisam htjela ponoviti na svojoj djeci - ispričala je Lili.