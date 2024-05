- Reći ću to ponovo pred kamerom. Ja sam rokenrol zvijezda. Nisam svetac. Ne kažem da u mom životu nije bilo 100 djevojaka. Ja sam Džon Bon Džovi, bilo je dobro. Ali ako misliš da sam ikad namjeravao ugroziti bilo šta zbog vjerovanja da je narcis u meni stvaran? Kakva glupost. Kakvi ekscesi trebaju čovjeku da potpiruju tu vatru? Jednostavno nije vrijedno toga - rekao je.

Pohvalio je svoju suprugu za koju tvrdi da je uvijek tu za njega.

- Nema sumnje da se ovaj svijet vrti zbog nje. Ona me se ne boji prozvati zbog nečega, ali također je tu kad je trebam, a ja sam tu za nju kad padne. Bez obzira na to gdje sam išao u svojoj karijeri, uspone ili padove, tamo smo išli zajedno - tvrdi on.

Muzičar i Dorotea znaju se od srednje škole. Zajednio su 1980. godine, a u braku su od 1989. Zajedno imaju četvero djece.