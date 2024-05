Ulaznice za koncert u Sarajevu odavno rasprodate: Koncert i putem live streama!

Legendarna rok grupa "Bijelo dugme," jedna od najvažnijihikona regionalne scene te utemeljitelji balkanske varijante rokenrola, slave zlatni jubilej - 50 godina postojanja!

Tim se povodom bend priprema za spektakularnu turneju od 50 koncerata širom bivše Jugoslavije i inozemstva pod nazivom "Doživjeti stotu". Ekskluzivni medijski pokrovitelj prvog koncerta - 11. maja u Sarajevu u Domu mladih je "Avaz".

Nezaboravni trenuci

Turnejom će provesti publiku kroz pet desetljeća nezaboravnih muzičkih trenutaka i velikih hitova.

Bend sastavljen od selekcije muzičkih trademarkova svih postava, iz tri različite pjevačke ere - Gorana Bregovića, Alena Islamovića, Mladena Vojičića Tife, Điđija Jankelića, Zorana Redžića i Ogija Radivojevića - ponovno će osvojiti srca obožavatelja širom regije.

Prvi koncert turneje, 11. maja, održat će se u srcu grada gdje je sve počelo – u Sarajevu, i to u Dom mladih, mjestu koje je 1974. godine svjedočilo rađanju fenomena Bijelog Dugmeta.

- Sretan sam što smo se ponovno okupili kako bismo proslavili ovaj važan jubilej: 50 godina "Bijelog dugmeta" predstavlja ne samo muzičku povijest, već i dio života mnogih generacija. Nadam se da ćemo svojim nastupima podsjetiti ljude na te divne trenutke i stvoriti nove uspomene - izjavio je Goran Bregović, vođa benda.

Turneja "Doživjeti stotu" obećava mješavinu hitova koji su obilježili karijeru grupe, poput predivnih balada “Pristao sam biću sve što hoće“, “Sanjao sam noćas da te nemam“, “Selma“, “Ne spavaj mala moja muzika dok svira“, “Tako ti je mala moja kad ljubi Bosanac“, “Bitanga i princeza", “Đurđevdan", “Ako ima Boga“, “Napile se ulice“ te mnogih drugih nezaboravnih melodija koje su osvojile srca publike diljem regije i šire.

LOLI live stream platforma

Ulaznice za prvi koncert odmah su rasprodane, no za sve one koji nisu na vrijeme kupili karte za ovaj ili neki od budućih koncerata, organizatori su omogućili live stream putem kojeg će svi koji to žele moći pratiti koncert iz udobnosti svojeg doma.

LOLI live stream platforma ovaj će koncertni događaj godine prenositi uživo iz Doma mladih, a pratiti ga mogu gledatelji iz cijelog svijeta. Kupljenom ulaznicom, koncert se može gledati direktnim prijenosom ili 48 sati nakon koncerta

Svoju ulaznicu za ovaj live stream spektakl možete odmah kupiti na: https://loli.stream.

"Bijelo dugme" jedan je od najutjecajnijih i najpopularnijih rok sastava s prostora bivše Jugoslavije koji je svojim nezaboravnim melodijama, energičnim nastupima i karakterističnim zvukom obilježioscenu 70-ih, 80-ih i početka 90-ih godina prošlog stoljeća.



Grupa je osnovana 1974. godine u Sarajevu, a njen osnivač i vođa bio je Goran Bregović, talentirani gitarist, kompozitor i aranžer. Prvi album grupe, “Kad bi' bio bijelo dugme“, objavljen je 1974. godine i odmah je privukao pažnju publike svojim nekonvencionalnim zvukom i tekstovima. Svojim drugim albumom, "Šta bi dao da si na mom mjestu", Bijelo Dugme postaje nezaustavljiva glazbena sila, a uspjeh su nastavili i s nizom sljedećih albuma, uključujući “Eto! Baš hoću!" (1976.), “Bitanga i princeza“ (1979.), “Doživjeti stotu“ (1980.), “Uspavanka za Radmilu M“ (1983.) te “Pljuni i zapjevaj moja Jugoslavijo“ (1986).

Očekuje se da će turneja "Doživjeti stotu" biti nezaboravan muzički događaj, spajajući različite generacije kroz ljubav prema glazbi koja je definirala jedno vrijeme i ostavila neizbrisiv trag.

Više informacija o turneji Bijelo Dugme - “Doživjeti stotu”, prodaji karata, tour memorabilija i live streamu, potražite na www.bijelodugme50.com.