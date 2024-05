Organizatori Eurosonga: Isključivanje Izraela bila bi politička odluka

Organizatori Eurosonga oglasili su se povodom sve češćih kritika zbog učešća Izraela na ovogodišnjem takmičenju.

Organizatori su poručili da bi isključivanje izraelskog javnog servisa KAN iz takmičenja bila politička odluka. Govoreći za Sky News, zamjenik glavnog direktora EBU Jean Philip De Tenderrekao je rekao da su odluku o uključivanju Kana temeljili na važećim pravilima takmičenja.

Potpuno se slažem da je to porodični događaj

- Potpuno se slažem da je to porodični događaj. Sjajna stvar kod ovog muzičkog takmičenja je to što se njeguju određene vrijednosti. Radi se o ujedinjavanju na pozornici svih ovih mladih talenata, ovih sudionika i oni su sjajni. Radi se o raznolikosti i uključenosti, ali postoje pravila takmičenja i morate slijediti pravila te donositi odluke na temelju tih pravila takmičenja. Ako biste isključili KAN izvan ovih pravila, to bi bila politička odluka, a kao takvu, ne možemo ju donijeti - objasnio je.

Dodao je i da je EBU apolitična organizacija članica i u skladu s drugim međunarodnim federacijama uključujući sportske organizacije koji dopuštaju Izraelu da učestvuje u događajima.

Potpisivanje peticije

- Razumijemo zabrinutost i duboko ukorijenjena stajališta koja mnogi ljudi imaju oko rata i mislim da niko ne može ostati ravnodušan dubokom patnjom svih uključenih u taj rat. Eurosong je muzčki događaj koji organizuje i koproducira 37 javnih emitera, dakle nije takmičenje između naroda ili vlada - nastavio je.

EBU je 2022. godine objavio da Rusija više neće učestvovati na Eurosongu zbog invazije na Ukrajinu, a sada kada je riječ o Izraelu, tvrde da je situacija drugačija.

Brojni umjetnici iz Evrope potpisali su peticiju i pozvali na bojkot ovogodišnjeg Eurosonga.