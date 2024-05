Predstavnica Izraela na Eurosongu dobila prijetnje smrću: Savjetovali joj da ne napušta hotel

Izraelska predstavnica na Evroviziji, Eden Golan, otkrila je da je dobila niz prijetnji smrću zbog trenutne političke situacije, nakon izraelske invazije na Gazu.

Švedska policija zatražila pojačanje iz susjedne Danske i Norveške

Državna agencija za nacionalnu sigurnost Shin Bet čak je upozorila Eden da ne napušta hotelsku sobu osim za nastupe, jer Malme očekuje val propalestinskih demonstracija u nadolazećim danima, prenosi "Daily Mail".



Očekuje se da će se oko 20.000 protestanata okupiti u gradu, a švedska je policija zatražila pojačanje iz susjedne Danske i Norveške.

Policajci su u Švedskoj obično naoružani pištoljima, ali neki će nositi veće oružje iz predostrožnosti. Također će kamere montirati na dronove kako bi nadzirali publiku dok pokušavaju održati mir tijekom najvećeg glazbenog natjecanja.



Ipak, najalarmantnije od svega je što postoje izvještaji da teroristi planiraju bombardirati arenu.

Spremna sam

No, Eden ne strahuje.

- Ne bih rekla da sam zabrinuta. Spremna sam. Protesti naravno nisu ugodni, ali jedva čekam biti na pozornici - kazala je.

Iako su zemlje poput Danske, Finske, Norveške i Švedske više puta pozvale na to da se Izraelu potpuno zabrani učešće u natjecanju, a u Belgiji su dva ministra zatražila da Izrael bude izbačen s natjecanja baš kao što su to napravili 2022. Rusiji nakon invazije na Ukrajinu, do toga u ovom slučaju nije došlo.