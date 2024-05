Otvoren sajam gramofonskih ploča u u sarajevskom Ex-Yu Rock centru - Ploče su ponovo in

Sajam gramofonskih ploča otvoren je danas u prostorijama Ex-Yu Rock centra u Sarajevu.

Tokom vikenda posjetioci će imati priliku pogledati bogat asortiman gramofonskih ploča i drugih nosača zvuka koje predstavlja 15-ak izlagača iz BiH i regiona. U ponudi su svi muzički žanrovi, kao i neki raritetni primjerci.

Koordinator Ex-Yu Rock centra Igor Mišić rekao je Feni da su dvodnevni sajam organizovali zajedno sa prijateljima i kolegama iz Sarajevodiska.

- Ploče se vraćaju, ploče su ponovo in. To nije samo stvar nostalgije i ovdje nije samo starija generacija, već se puno mladih ljudi počelo i počinje zanimati za ploče. Puno posjetilaca ovdje su mlađe generacije, kao i oni koji vole ploče. Doista mogu reći da su ovdje posjetioci od sedam do 77 – dodao je Mišić.

Iako su gramofonske ploče, najprodavanije osamdesetih godina prošlog vijeka, najprije ugrozile kasete, a kasnije kompakt diskovi, ovaj format za slušanje muzike već godinama ponovo postaje popularan.

Pored sajma, prostorije Ex-Yu Rock Centra će biti mjesto za druženje i razgovor zaljubljenika u muziku i gramofonske ploče u subotu i nedjelju u terminu od 11 do 18 sati, a ulaz je besplatan.