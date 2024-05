View this post on Instagram

- Ma, mene to uopšte ne zanima...Da li me ismijavaju, šta me briga.

Kaže da se ne kaje zbog stvari koje je govorio o bivšoj ženi.

- Taman posla. Ja ne mogu da spriječim to što ljudi pišu. Da li sada neko ismijava, da li priča nekakve priče, nit pokušavam da spriječim to, niti mogu - istakao je on.