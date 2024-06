Sabina Kasumović za "Avaz": Idem do finala!

- Ovo takmičenje je promijenilo moj život, jer posljednjih godina sam se manje bavila muzikom, bila sam zauzeta drugim obavezama. Sada je moj život totalno drugačiji. Zvali su me s raznoraznih TV kuća da gostujem u emisijama, s radijskih stanica... Puno više pjevam nego posljednjih nekoliko godina, iako, s druge strane, želim da se do kraja takmičenja sačuvam što se tiče glasa. E onda imam mnogo planova i mislim da ću se na prava vrata vratiti muzici – poručuje Kasumović.

- Od prvog kruga bilo mi je bitno da se pojavim u drugom. Kad se desio taj drugi, onda je nekako želja postajala jača. Zahvaljujući mojoj divnoj publici, divnim ljudima koji su me od samog početka pratili, bodrili, ja sam dobila takvu snagu da idem do samog finala, ako bude sreće – govori Sabina.

"Navijam za vas"

- Ljudi me prepoznaju, ponekad mi bude smiješno. Ne mogu reći da mi ne godi. Naprotiv. Iz kruga u krug to je sve više... Gdje god da se krećem ljudi mi govore: „Gledali smo vas, navijamo za vas“. Zaista mi to puno znači – ističe Sabina.