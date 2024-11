Umro slavni muzičar Kvinsi Džons

Slavni muzičar, producent i glumac, Kvinsi Džons, (Quincy Jones) umro je u 91. godini.

Glumac je preminuo je u nedjelju navečer, u svojoj kući u Los Anđelesu, okružen porodicom.

Kvinsi je rođen 1933. godine u Čikagu i veoma rano je pokazao talenat za muziku, svirajući trubu i klavir kao tinejdžer. Svoju karijeru počeo je kao džez muzičar, međutim ubrzo se njegov posao proširio i na producentski posao, pa je kao producent i aranžer promovisao inovativne ideje unapredi svaki projekat na kojem je radio. Njegov rad na albumima kao što su "Thriller" Majkla Džeksona, najprodavanijem albumu svih vremena, i "We Are the World", globalnom hitu snimljenom za humanitarnu pomoć Africi, donio mu je svetsku slavu i bezbroj priznanja.

Pored rada na muzici, Kvinsi Džons bio je aktivan u filmskoj industriji kao kompozitor i producent filmske muzike. Njegove kompozicije obilježile su klasike poput filma "The Color Purple", za koji je bio nominovan za Oskara, a bio je i pionir u promovisanja afroameričkih talenata u svijetu zabave.

Njegova karijera je trajala 70 godina. Sa ukupno 28 osvojenih Gremija i impresivnim brojem od 80 nominacija, Kvinsi Džons postao je jedan od najnagrađivanijih umjetnika u historiji muzike. Njegova strast prema muzici, umjetnički integritet i doprinos industriji ostavili su neizbrisiv trag, inspirišući generacije muzičara i umjetnika širom sveta.