Tanja Savić progovorila o vezi sa Mukijem: "Plašila sam se"

Pjevačica Tanja Savić otvoreno je govorila o izazovima koje je doživjela na početku svoje veze s jedanaest godina mlađim partnerom, Mukijem Bešićem. Iako su mnogi sumnjali u njihovu ljubav, ne samo zbog razlike u godinama, već i zbog kulturnih razlika i njenog prethodnog braka, par danas uživa u stabilnoj i sretnoj vezi.

– Na samom početku plašila sam se. Pitala sam se kako će sve to izgledati, hoću li biti povrijeđena. Ali kada sam shvatila da tu nema ničega lošeg, opustila sam se i prepustila emocijama – ispričala je Tanja gostujući u emisiji "Nije lako biti ja."

Par se upoznao u februaru prošle godine u Americi, a samo mjesec kasnije Muki je doputovao u Smederevo da bi je ponovo vidio. Od tada, njihova veza se razvijala brzo i intenzivno.

– Na početku me boljelo sve ono što su ljudi govorili. Da je druge vjere, da sam već bila u braku, da je mlađi… Te priče i predrasude su me slamale. Ali sam vremenom naučila da ne razmišljam o tome. Prosto, takav smo mi narod – uvijek gledamo u tuđe dvorište – dodala je Tanja.

Početkom maja, par je svoju vezu podigao na viši nivo – Muki je Tanji poklonio dijamantski prsten, a pjevačica se tim povodom pohvalila emotivnom objavom na društvenim mrežama. Iako su kroz godine bili predmet interesovanja medija, pa čak i nagađanja o prekidima i svađama, danas djeluju bliži i sretniji nego ikada.

– Danas više ne živim za to šta će ko reći. Znam šta radim, slušam sebe i volim iskreno – poručila je Tanja.

Bez obzira na brojne izazove, njihova priča pokazuje da prava ljubav ipak pronalazi svoj put.