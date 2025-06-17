Siniša Vuco oborio Ginisov rekord u pjevanju?

Siniša Vuco prošle je godine tvrdio da je oborio svjetski rekord u pjevanju – tačnije, da je izveo najdužu vokalnu notu u historiji. Čini se da je bio u pravu. Prema saznanjima RTL Danas , Vuco je nadmašio dosadašnjeg rekordera za 20 sekundi, a stigla je i službena potvrda Ginisove knjige rekorda. Pjevač 1. jula putuje u London kako bi preuzeo plaketu.

Tokom snimanja izvedbe, uključena je forenzička analiza na računaru kako bi se potvrdilo da snimak nije montiran ni prekidan, a sve su bilježile pet kamera.

- Kao da Blanka Vlašić skoči dva metra, a onda neka mala iz Kaštela Kambelovca skoči tri metra. E, to sam ja napravio. Ispustiti ton neprekidno, a da je snažan. Kao Sinjska alka – ne može konj ići lagano, jer bi svi pogodili u sredinu. Znači, mora imati snagu. I sad vi zamislite to jednu minutu - rekao je Vuco.