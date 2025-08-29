Emir Đulović najavio prvi solistički koncert u Sarajevu

Jedan od najpopularnijih bosanskohercegovačkih pjevača mlade generacije Emir Đulović, nakon brojnih hitova koji su osvojili sve generacije, odlučio se za prvi solistički koncert u Sarajevu koji će se održati 15.11. u kultnoj dvorani Doma mladih.

Publika će imati priliku da uživa u najvećim hitovima kao što su ''Cipele'' , ''Živi moje milo'' , ''Merlin'', “Da se u Bosnu vratim” i mnoge druge uz produkciju na svjetskom nivou.

Ovo posebno veče koje je za Emira poseban izazov biće ispunjeno emocijom, muzikom i atmosferom koju samo Emir može donijeti na sceni.

Karte za koncert su već u prodaji putem sistema ulaznica.org.