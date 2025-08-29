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DOM MLADIH

Emir Đulović najavio prvi solistički koncert u Sarajevu

Publika će imati priliku da uživa u najvećim hitovima kao što su ''Cipele'' , ''Živi moje milo'' , ''Merlin'', “Da se u Bosnu vratim”

Ovo posebno veče koje je za Emira poseban izazov biće ispunjeno emocijom. Instagram

E. A.

29.8.2025

Jedan od najpopularnijih bosanskohercegovačkih pjevača mlade generacije Emir Đulović, nakon brojnih hitova koji su osvojili sve generacije, odlučio se za prvi solistički koncert u Sarajevu koji će se održati 15.11. u kultnoj dvorani Doma mladih.

Publika će imati priliku da uživa u najvećim hitovima kao što su ''Cipele'' , ''Živi moje milo'' , ''Merlin'', “Da se u Bosnu vratim” i mnoge druge uz produkciju na svjetskom nivou.

Ovo posebno veče koje je za Emira poseban izazov biće ispunjeno emocijom, muzikom i atmosferom koju samo Emir može donijeti na sceni.

Karte za koncert su već u prodaji putem sistema ulaznica.org.

# EMIR ĐULOVIĆ
# DOM MLADIH
# PJEVAČ
# KONCERT
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