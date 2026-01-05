Šok odluka: U "Eliti" bilo izbacivanje

U „Zadruzi 9 Eliti“ sinoć nije bilo izbacivanja, nakon odluke Velikog šefa.

Došlo je do značajne promjene u programu jer je produkcija donijela iznenadnu odluku da se redovno izbacivanje neće održati.

Naime, zbog praznika, programska šema televizije Pink prilagođena je posebnom režimu, pa su umjesto eliminacije takmičara gledaoci imali priliku da prate intervjue s učesnicima rijalitija.

Produkcija je izdala hitno saopštenje kojim je promijenjen tok takmičenja. Iako je publika očekivala da neko od nominovanih napusti imanje u Šimanovcima, odlučeno je da niko ne bude izbačen iz „Zadruge 9 Elite“.

Kako je navedeno, razlog za ovu odluku su praznici, zbog kojih je produkcija željela da učesnicima, ali i gledaocima, omogući mirniji program bez dodatne tenzije koju donosi izbacivanje.

Iz produkcije su naglasili da je riječ o privremenoj izmjeni te da će se redovno izbacivanje nastaviti već u narednom terminu, odmah nakon završetka praznika.

Podsjetimo, prije praznika iz „Zadruge 9 Elite“ izbačena je samo jedna učesnica.