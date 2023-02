U šou "Zadruga" koji se emitira na Pinku, jutros je bilo zanimljivo. Zadrugar Zvezdan Slavnić je rano jutros iskritikovao bivšu partnericu Anu Ćurčić zbog ljudi kojima se okružila. Na kraju opširnog razgovora, njih dvoje su počeli da razmjenjuju nježnosti.

Prvo ju je on zagrlio a zatim je i Ana uzvratila zagrljaj. Da li ovo znači da su na korak do pomirenja, iako je ona bila izričita da to neće uraditi, ostaje da se vidi.