Jelena Karleuša i Aneli Ahmić imale istog ljubavnika: Evo o kome je riječ

– Nisam osoba koja preko bilo čijeg imena želi doći do naslovnih strana. Zasuta sam porukama brojnih „mačo muškaraca“ koji bi se rado uvukli u moje srce. No, ja nisam od onih osoba koja pada na slatkorječive priče o „kulama u oblacima“. Poruke nekih navalentnih osoba objavim na svom Instagram profilu da malo zasmijem one koji me prate – rekla je tada kontroverzna Aneli Ahmić.

Na upit da li je Vranješ smara ili se on, isto kao i Karleuši, uvukao u srce, zagonetno je prokomentirala.

– Mene ne interesiraju muškarci poput njega. Više mi se dopadaju oni koji nisu previše eksponirani u javnosti, a u sebi imaju neki seksepil koji, jednostavno, zna da zagolica žensko srce. Ja jesam dragulj koji sija za pravog muškarca, a ne neko ko trči da po svaku cijenu bude dio ogrlice kojom bi se bilo ko kitio bez obzira bio slavan ili ne.