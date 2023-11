Ženi se Dejan Dragojević: Hoće li i Jovana preći na islam?

- Jovana nije djevojka koja voli da skita po kafićima, klubovima, da se okolo pokazuje i pije. Skromna je, pristojna, odu zajedno na trening u teretanu, prošetaju i uglavnom su u porodičnom okruženju. Lijepo im je u kući, jer su svi složni. Mi pitamo Bilju Dragojević stalno kada će svadba, ali ne zna ni ona. Kaže, da Dejan i Jovana žele da to bude za manji krug ljudi, ali da nisu odredili datum - otkriva komšinica iz Veternika i otkriva da su svi očekivali da će se promijeniti vjeru, ali kaže da nije Jovana izdala Dejana Dragojevića ako to ne želi.

Mnogi su mislili da je promjena vjere uslov da bi se oni vjenčali, ali Jovana se oglasila na Dejanovom Youtube kanalu i konačno iznijela svoj stav na tu temu.

- Nisam prešla na islam i nema potrebe da me pitate to, ja se držim svoje vjere i to što je on uzeo tu vjeru, ne znači da to moram i ja da uradim. Treba poštovati svačiju vjeru, a nije ni bitno ko je kakve vjere - objasnila je Jovana.