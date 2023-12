Miljana vrišti na sav glas: Mama, angažuj doktora i advokata, vadi me odavdje kako znaš i umiješ

Miljana Kulić je još jednom zaratila sa Lazarom Čolićem Zolom, ali ovog puta situacija je bila gora nego ikada, piše Telegraf.rs.

Zbog njihovog sukoba, obezbijeđenje je moralo da reaguje, a na kraju je Miljana doživjela nervni slom.

Ona je plakala i lila suze, a na kraju se obratila Mariji:

- Mama, ako me čuješ, zovi advokate da me izvučeš odavdje kako znaš i umiješ. Molim te i angažuj doktoricu Miru i sve, kako znaš i umiješ da me izvadiš odavdje. Istog trenutka, mama, kako znaš i umiješ odavde da me izvedeš. Mamice, molim te! Izvini što te nisam poslušala kad si mi rekla da ne ulazim. Molim te, izvini, mama - govorila je Kulić kroz jecaje.

Podsjetimo, iako joj je ranije uvijek bila podrška, Marija se itekako protivila da Miljana uđe u Elitu.