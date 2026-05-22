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PRITISAK NA LEGENDU

Hamilton dobio ozbiljno upozorenje: Ferari neće čekati

Dženson Baton poručio je da odluka o kraju karijere ne zavisi samo od vozača ako rezultati ne budu dovoljni

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E. G.

22.5.2026

Luis Hamilton se od dolaska u Ferari još traži, a sada je dobio jasnu poruku od bivšeg svjetskog prvaka Džensona Batona. 

Iako je početak sezone 2026. za Ferari bolji od loše 2025. godine, ekipa i dalje ne djeluje kao ozbiljan kandidat za konstruktorsku titulu, dok je Hamilton pod sve većom lupom.

Ferari je u Majamiju donio paket poboljšanja, ali je ostvario najlošiji rezultat sezone, pošto je Hamilton završio šesti, a Šarl Lekler osmi. 

Uoči Velike nagrade Kanade ponovo su se pojavile priče o mogućem povlačenju sedmerostrukog prvaka, a Baton je za ESPN poručio da tim može donijeti odluku ako vozač ne bude dovoljno brz.

Baton je naglasio da Hamilton još pokazuje brzinu, ali i da se kraj karijere ne može prepustiti samo vozaču ukoliko rezultati izostanu. 

Slične kritike ranije je iznio i Ralf Šumaher, dok se u Formuli 1 istovremeno sve više komentariše i status Džordža Rasela u Mercedesu, gdje pritisak stvara Kimi Antoneli.

# FERRARI
# LEWIS HAMILTON
# FORMULA 1
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