Upoznajte dobitnike i gubitnike iz automobilske industrije za 2023. godinu

Doduše, još su liste porudžbina poprilično dugačke, ali prema Dudenheferovoj analizi višak novih kupovina automobila nastao je samo zbog toga jer je svojevremeno došlo do poremećaja lanaca snabdijevanja i nedostajali su poluprovodnici i drugi važni dijelovi.

Manja ponuda sa većim maržama

- Liste narudžbina će se smanjiti, pa će mušterija biti tražena roba. Inflacija i visoke cijene energije kao i recesija dovest će do blokade kupovine novih automobila. 2023. donosi preporod popusta na kupovinu automobila.

"Evropa kao gubitnik"

Dudenhefer smatra da će Evropa biti gubitnik. On prognozira mali rast kupovine novih automobila u Njemačkoj, ali očekuje u Francuskoj, Engleskoj, Italiji, kao i u Rusiji kao "posebnom slučaju" pad prodaje tokom 2023. godine.

Iz SAD prijeti opasnost

Bum električnih automobila

Prema proračunima Instituta CAR, do kraja 2022. broj tih automobila bi mogao da dostigne 28 posto ukupnog njemačkog tržišta. To bi bilo ukupno 720.000 električnih automobila, od toga 326.000 onih sa hibridnim pogonom i 394.000 sa potpunim električnim pogonom.

U Njemačkoj se znatno povećao broj registrovanih električnih automobila. Naime, od juna 2020. električni automobili sa cijenom koja je ispod 40.000 eura, dobijaju subvencije od države koje iznose 6.000 eura, a proizvođači automobila na to dodaju popust od 3.000 eura. Tako se prodaja tih automobila stimuliše sa ukupno 9.000 eura. Kupci djelimičnih električnih automobila na takozvani hibridni pogon mogu računati sa premijom koja iznosi do 6.750 eura.

Subvencije se smanjuju

Nepovoljan vjetar iz Kine

U Kini, najvećem automobilskom tržištu svijeta, njemački proizvođači su izloženi žestokoj konkurenciji. BMW i Mercedes tamo prodaju više od 30 posto svojih automobila. Koncern Volksvagen prodaje čak više od 40 posto svojih automobila u Kini.

Ali, izgleda da dosadašnja formula uspjeha njemačkih proizvođača automobila u Kini više ne funkcioniše kada je riječ o električnom automobilu. Njemački list "Handelsblat" donio je izvještaj o tome da nova kineska firma "Human Horizons" sa svojim modelom električnog automobila "HiPhi X" prednjači ispred konkurenata i to u segmentu luksuznih automobila, gdje je profit najveći. Do sada je to bio domen Mercedesa, BMW i Audija.