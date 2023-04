Masa tuži Hamiltona, želi da mu oduzme titulu nakon 15 godina

Lusi Hamilton (Lewis) mogao bi ostati bez titule svjetskog prvaka u Formuli 1 koju je osvojio 2008. godine. Nakon intervjua bivšeg šefa F1 Bernija Eklstona (Bernie Ecclestone), u kojem je priznao da je trebalo poništiti utrku u kojoj je Britanac profitirao i osvojio ključne bodove, Felipe Masa (Massa) najavio je tužbu 15 godina kasnije.

Jedan bod više

Hamilton je 2008. osvojio prvi od svojih sedam naslova prvaka u jednoj od najneizvjesnijih i najkontroverznijih sezona u historiji, sa samo jednim bodom više od Brazilca Mase, i to pretjecanjem u posljednjem zavoju posljednjeg kruga u posljednjoj utrci. No ne bi ni bio u poziciji za takav finiš da nije bilo incidenta u Singapuru.

Premijerna utrka za VN Singapura ostala je upamćena po aferi "Crashgate", namjernom sudaru koji je izazvao Nelson Pike (Piquet Jr.) kako bi pomogao ekipnom kolegi Fernandu Alonsu da dođe do pobjede.

Zbog sudara je na stazu izašao safety car, a Ferrari je pogriješio u taktici s boksovima, pa se Masa nakon promjene guma s vodećeg vratio na 13. mjesto i ostao bez bodova, a Hamilton je završio treći.

Tu je Britanac stvorio zalihu od šest bodova koja se pokazala ključnom, a zapravo je nije trebalo biti jer je utrka trebala biti poništena, što je potvrdio Ekleston u razgovoru za "F1 Insider".

Pike je naknadno priznao da je dobio uputu ekipe da izleti kako bi namjestio utrku i omogućio pobjedu Alonsa.

Nisu ništa učinili

Pike je to otkrio tek iduće godine, a Eklston kaže da su on i predsjednik FIA-e Maks Mozli (Max Mosley) za to znali i ranije, ali da su odlučili ništa ne napraviti.

- Mozli i ja smo obaviješteni još za vrijeme sezone o tome što se dogodilo u Singapuru. Pike mlađi je otkrio svom ocu da mu je ekipa tražila da se zabije u zid kako bi na stazu izašao safety car i tako pomogao Alonsu.

Odlučili smo ništa ne učiniti jer smo željeli zaštititi naš sport od velikog skandala, pa sam uvjerio Pikeovog oca da do daljnjeg šuti. Tada je bilo pravilo da je konačni poredak nepromjenjiv nakon ceremonije dodjele nagrada. Dakle, Hamilton je dobio trofej i sve je bilo u redu.

Imali smo dovoljno informacija da pokrenemo istragu. Prema FIA-om statutu, trebali smo poništiti utrku u Singapuru pod takvim uvjetima. To znači da se ona nije trebala računati za ukupni poredak, odnosno da bi Felipe Masa postao svjetski prvak, a ne Hamilton, ispričao je Eklleston.



Nakon što je to čuo, Masa je odlučio istražiti sve pravne mogućnosti kako bi se izborio za pravdu 15 godina kasnije jer su ga tada pravnici uvjeravali da se ništa ne može promijeniti nakon što je pobjednik proglašen.