"Avazov" vremeplov: Neuništivi Alonso i kako smo izvještavali sa Velike utrke Monaka

U rubrici "Avazov" vremeplov danas donosimo tekst iz 2006. godine o utrci Formule 1.

Karavan Formule 1 preselit će se krajem maja u Kneževinu gdje će biti održana Velika nagrada Monaka.



Najbolji vozači će se utrkivati na stazi u Monaku. U Kneževinu stižu Maks Ferstapen (Max Verstappen), Luis Hamilton (Lewis), Serhio Perez (Sergio)..., te, između ostalih, i čuveni Fernando Alonso.

Alonsa smo istakli zato što je bio pobjednik Velike nagrade Monaka 2006. godine, kada je novinar "Dnevnog avaza" izvještavao s lica mjesta.

Legendarni Španac će biti na stazi i 17 godina kasnije.

U nastavku donosimo tekst objavljen u "Dnevnom avazu" 29. maja 2006. godine iz Kneževine.

Fernandu Alonsu trebala je još samo jedna pobjeda u karijeri pa da može reći da je u Formuli 1 napravio skoro sve. Jučer ju je i ostvario.

Najmlađi svjetski prvak u historiji (2005), najmlađi pobjednik utrke (Mađarska 2003) i najmlađi osvajač „pole-positiona“ (Malezija 2003), u nedjelju je slavio i na najpoznatijoj stazi na svijetu - u Monte Karlu, na 64. utrci za Veliku nagradu Monaka.

Schumacher kažnjen

Španac za volanom Renaulta veliki dio posla obavio je još u subotu, kada je osvojio prvu startnu poziciju u kontroverzom obilježenim kvalifikacijama, u kojima je najbolje vrijeme imao Michael Schumacher, ali je, zbog glupog poteza u posljednjem krugu, kažnjen i vraćen na posljednje startno mjesto.

Iako još nije napunio ni 25 godina, Alonso je iskusno i rutinski odvezao 78 krugova ulicama kneževine. Vodio je od početka do kraja, ali je za pobjedu morao strepiti do 50. kruga, do kada se žestoko borio za prvo mjesto sa Kimijem Raikkonenom.

Tada mu se i sreća osmijehnula. Prvo se, u 49. krugu, zapalio bolid u tom trenutku trećeg Marka Webbera, a onda je, dok je na stazi bio „Safety car“, otkazao i Finčev McLaren.