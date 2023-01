Novi prvak poručio: Mnogi su htjeli da provociram Habiba, ali on to ne zaslužuje

UFC od ovog mjeseca ima novog prvaka lake kategorije, a to je Čarls Oliveira (Charles) koji je savladao Majlkla Čendlera (Michael Chandler).

Ono što mu sigurno neće biti idući izazov je čovjek koji je titulu nosio prije njega, odnosno Habib Nurmagomedov. Iako borba njih dvojice, prije svega sa stilskog aspekta, djeluje vrlo uzbudljivo, Habib je u penziji koje se namjerava pridržavati. Mnogi su se ipak začudili što ga Oliveira nije prozvao ili na neki način provocirao, ali on tako što niti u jednom trenutku nije smatrao opcijom.

- Puno ljudi me pita zašto nisam obukao neku majicu na kojoj bi bile poruke za Habiba ili zašto mu na kraju nisam nešto poručio. Habib je sjajan prvak, on je 29-0 i zaslužuje sav respekt ovog svijeta. Bio je dominantan ne odstupajući od svog stila. Penzionisao se jer mu je otac preminuo i zbog toga zavrjeđuje još više respekta. Zakleo se na očevom grobu da se više neće boriti i ako je na meni da kažem nešto čime bi ga nagovorio na povratak, radije ne bih. Naravno da bi svi voljeli vidjeti tu borbu, ja također, no ne vidim se kao nekoga u njegovoj sjeni. On kaže kako je pobijedio sve u diviziji, ali nije pobijedio mene. No, pobijedio je sve s kojima se borio i zaslužuje sav respekt ovog svijeta - rekao je Oliveira u razgovoru za "MMA Fighting".